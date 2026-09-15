МИД Дании вызывает российского посла для обсуждения инцидента в Гедсере

МИД Дании вызвал российского посла из-за инцидента в Гедсере МИД Дании вызывает российского посла для обсуждения инцидента в Гедсере

Москва15 сен Вести.Российский посол Владимир Барбин будет вызван в МИД Дании, заявил глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен.

Посол России был вызван на беседу для обсуждения инцидента говорится в сообщении датского МИД

Причиной вызова дипломата послужил инцидент в международных водах Балтийского моря неподалеку от датского Гедсера, где российский корабль якобы выпустил «ложные тепловые цели» (сигнальные ракеты) в направлении вертолета датских ВВС, который проводил "плановую съемку" российского фрегата. При этом внешнеполитическое ведомство Дании не предоставило никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Российский посол в Дании Владимир Барбин полностью отверг предъявленные обвинения. В Москве назвали претензии провокацией.