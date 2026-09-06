В ФРГ объяснили массовый вызов послов России в дипведомства стран Евросоюза Нимайер: массовый вызов послов РФ в дипведомства стран ЕС — акция для эскалации

Москва6 сен Вести.Массовый вызов российских послов в министерства иностранных дел стран Евросоюза представляет собой скоординированную Брюсселем акцию для эскалации в отношениях с Москвой, считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Его слова передает РИА Новости.

Ранее послы РФ в Германии, Польше, Португалии, Бельгии, были вызваны в местные министерства иностранных дел после бездоказательных обвинений Берлина в адрес Москвы в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига.

Думаю, это придумал Брюссель. [Глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен лично хочет эскалации, да и [глава евродипломатии Кая] Каллас тоже предположил Нимайер, давая свою оценку причинам вызова российских послов.

При этом он отметил, что такой шаг руководства ЕС считает неадекватным.

Брюсселю, а также Берлину и Варшаве нужно прийти в себя и прекратить эти игры указал Нимайер

Кроме того, немецкий политик также считает, что беспочвенные обвинения в адрес России по инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига связаны с предстоящими региональными выборами в Германии.

В начале августа в аэропорту Лейпцига был обнаружен беспилотник в зоне грузовых перевозок. ФРГ возложила ответственность на Россию, не представив при этом никаких доказательств. Москва назвала инцидент провокацией, а президент России Владимир Путин связал обвинения с тяжелым внутриполитическим положением в Германии.