Немецкий политик раскрыл истинную причину эскалации Берлина против Москвы Нимайер: Германия обвинила РФ в инциденте с дроном из-за выборов в ФРГ

Москва5 сен Вести.Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума заявил, что беспочвенные обвинения в адрес России по инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига связаны с предстоящими региональными выборами в Германии. Политик считает, что таким образом власти ФРГ пытаются укрепить свои позиции перед голосованием в Саксонии-Анхальте, Мекленбурге-Передней Померании и Берлине.

Здесь дело не только в том, что власти Германии хотят эскалации с Россией. Его (канцлера ФРГ Фридриха Мерца) партия рискует проиграть местные выборы в Саксонии-Анхальте, Мекленбурге и Берлине. Можно ожидать, что "Альтернатива для Германии" получит значительную долю голосов отметил Нимайер

По его словам, конфронтация с Москвой призвана привлечь избирателей и отвлечь их от оппозиции. Сам он назвал такой подход "полной чушью".

Ранее во вторник глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении соглашения о деятельности Русского дома в Берлине. В ответ глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что это приведет к закрытию отделений Гете-Института в России. Москва уже расценила эти шаги как разрушение двусторонних отношений.

5 августа в аэропорту Лейпцига был обнаружен беспилотник с взрывчаткой в зоне грузовых перевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не представив доказательств. Москва назвала инцидент провокацией, а президент России Владимир Путин связал обвинения с тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.