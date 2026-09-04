Претензии Германии к России назвали следствием внутренних проблем Лукьянов: ФРГ действиями в адрес РФ пытается решить свои внутренние вопросы

Москва4 сен Вести.Германия своими выпадами в адрес России пытается решить внутренние вопросы. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

По его мнению, ситуация в аэропорту Лейпцига с беспилотником была использована именно для того, чтобы решить комплекс внутренних проблем ФРГ.

Что касается реакции Германии, это попытка таким образом решить целый ряд внутренних вопросов, потому что там ухудшаются социально-экономическая и политическая ситуации. Степень непопулярности кабинета министров и канцлера персонально - беспрецедентна отметил Федор Лукьянов

Кроме того, в ближайшее время состоятся выборы в землях, где пользуется популярностью партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Предстоят знаковые выборы в восточных землях, особенно в ближайшие дни в земле Саксония-Анхальт, где уже понятно, что убедительную победу одержит несистемная партия АдГ. Судя по всему, федеральные власти готовы всеми способами предотвратить этот сценарий. Мерц, когда становился канцлером, то обещал, что уполовинит популярность "Альтернативы". Эффект ровно противоположный сказал Лукьянов

Он отметил, что, несмотря на то, что несколько десятков лет назад состоялось объединение ГДР и ФРГ, наблюдается определенная разобщенность Германии.