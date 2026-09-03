Кобяков: Берлину нужно помнить, чем для Германии заканчиваются авантюры Кобяков: Германии необходимо помнить, чем для немцев заканчиваются авантюры

Москва3 сен Вести.Германии необходимо помнить, чем авантюры заканчиваются для немцев. Об этом в беседе с ТАСС на Восточном экономическом форуме рассказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Он отметил, что ФРГ нужно помнить Ялтинскую и Потсдамскую конференции и их итоги.

Каждый сверчок должен знать свой шесток. Чем заканчивались авантюры для германцев, мы знаем, помним. И никогда они не заканчивались хорошо сказал Кобяков

Он добавил, что со временем "еврофашистской хунте", которая захватила власть в Европе, придется ответить за собственные действия.

Глава МВД ФРГ Александр Добриндт 1 сентября официально обвинил Россию в причастности к атаке на аэропорт Лейпцига, произошедшей 4 августа. По его словам, Берлин подозревает Москву в организации инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле. При этом никаких доказательств в подтверждение этого заявления он не привел.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Берлин придумал историю о дронах с взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, чтобы был повод обвинить Москву.