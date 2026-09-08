Российское посольство передало Дании ноту из-за нападок в СМИ на детей Посольство России передало МИД Дании ноту из-за нападок в СМИ на детей

Москва8 сен Вести.Российский посол в Дании Владимир Барбин обратил внимание Копенгагена на недопустимость нападок со стороны датских СМИ и политиков на учащихся школы при посольстве. Об этом диппредставительство сообщило в своем Telegram-канале.

Барбин 8 сентября посетил МИД Дании. В дипведомство страны была передана нота из-за создания враждебных настроений в датском обществе в отношении учебного процесса в школе при российской дипмиссии. Посол указал, что Россия самостоятельно определяет образовательные стандарты и содержание школьной программы в учебном заведении.

Нападки на наших детей не допустимы. Посольство всеми силами будет защищать их право на безопасность и неприкосновенность личной жизни и получение качественного и гуманистического образования сказали в посольстве

Дипломат призвал Данию в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях обеспечить безопасность и предотвратить любое нарушение спокойствия диппредставительства и оскорбление его достоинства.

В МИД Дании была передана соответствующая нота посольства России в Дании уточняется в сообщении

Ранее стало известно, что российское посольство в Финляндии держит связь с моряками, которые остаются в стране после инцидента с задержанием грузового судна Fitburg.