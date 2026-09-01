МИД России обвинил Швецию в бездействии после инцидентов с БПЛА у посольства

В МИД РФ заявили, что Швеция бездействует на фоне атак дронов на посольство МИД России обвинил Швецию в бездействии после инцидентов с БПЛА у посольства

Москва1 сен Вести.Москва требует от Стокгольма принять меры в связи с неоднократными атаками беспилотников на российское посольство, однако шведские власти пока не обеспечили прекращение подобных инцидентов. Об этом директор Первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, после каждого случая российская сторона направляет в МИД Швеции ноты с призывом установить исполнителей и заказчиков противоправных действий, а также предотвратить новые налеты.

Дипломат отметил, что инциденты продолжаются. По его оценке, компетентные органы Швеции либо не способны обеспечить безопасность дипмиссии, либо не проявляют необходимой готовности к этому.

Мы настойчиво требуем от шведских властей принять исчерпывающие меры по недопущению впредь подобных налетов резюмировал Студенников

Ранее в российском МИД заявили, что посольство и торговое представительство России в Швеции с 2024 года свыше 20 подвергались атакам беспилотников.