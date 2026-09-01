Дроны систематически атакуют загранучреждения РФ в Швеции с 2024 года

БПЛА более 20 раз за 2 года атаковали посольство и торгпредство РФ в Швеции Дроны систематически атакуют загранучреждения РФ в Швеции с 2024 года

Москва1 сен Вести.Посольство и торговое представительство России в Швеции с 2024 года свыше 20 подвергались атакам беспилотников. Об этом заявил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

Он уточнил в интервью РИА Новости, что в общей сложности было 22 инцидента. Собеседник агентства подчеркнул, что атаки создают угрозы для российских загранучреждений.

Систематические нападения на посольство и торговое представительство России в Стокгольме с применением беспилотников, несущих контейнеры с красной краской, а в последнем случае - муляж взрывного устройства, создают очевидные угрозы для наших загранучреждений в Швеции сказал Студенников

Очередное нападение дронов на посольство России в Швеции имел место 2 июля. Один беспилотник сбросил краску, второй, оснащенный имитацией самодельного взрывного устройства, упал на территорию около дипмиссии.

В посольстве рассказали агентству, что одной из целей этих атак стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. На отдельных дронах имелись опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам.

Ранее сообщалось, что МИД РФ вызвал посла Швеции в Москве Кристину Юханнессон в связи с атакой БПЛА на посольство в Стокгольме. Дипломату был заявлен решительный протест. Российская сторона потребовала от Швеции неукоснительного соблюдения обязательств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.