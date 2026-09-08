Посольство РФ в Хельсинки держит контакт с моряками с задержанного судна Fitburg

Посольство РФ в Финляндии держит связь с моряками с судна Fitburg Посольство РФ в Хельсинки держит контакт с моряками с задержанного судна Fitburg

Москва8 сен Вести.Дипломаты из посольства РФ в Финляндии продолжают держать связь с российскими моряками, которые остаются в стране после инцидента с задержанием грузового судна Fitburg. Об этом сотрудники посольства сообщили агентству РИА Новости.

В декабре 2025 года финские власти задержали Fitburg, следовавший под флагом Сент-Винсента и Гренадин, за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе. В тот момент на борту судна были восемь россиян.

В январе 2026 года судну разрешили покинуть Финляндию, однако трех россиянам – капитану и двум его помощникам – запретили выезд из страны. Капитану, а также боцману судна, являющемуся гражданином Азербайджана, предъявили официальные обвинения в повреждении кабеля.

В настоящий момент трое россиян размещены в одном из отелей в Хельсинки, пользуются услугами квалифицированных адвокатов и переводчиков.

Дипломаты с начала года поддерживают постоянный контакт с моряками с Fitburg, в том числе с капитаном судна, а также с вовлеченными в процесс юристами. Все необходимые меры для защиты прав и законных интересов российских граждан своевременно принимались сотрудниками консульского отдела посольства сообщили сотрудники посольства России

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