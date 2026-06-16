Суд Финляндии не определил начало судебного процесса по капитану Fitburg из РФ

Финский суд не определил дату заседания по капитану из РФ судна Fitburg Суд Финляндии не определил начало судебного процесса по капитану Fitburg из РФ

Москва16 июн Вести.Суд Финляндии все еще не определил дату начала судебного процесса в отношении капитана судна Fitburg, имеющего российское гражданство.

Об этом сообщает РИА Новости. Прокуратура страны накануне предъявила обвинение капитану якобы в связи с повреждением подводных кабелей в Финском заливе.

Дело передается на рассмотрение окружного суда Хельсинки. Срок начала процесса пока не определен заявили журналистам в посольстве РФ в Хельсинки

Ранее правительство Финляндии продлило срок действия решения о закрытии пограничных пунктов на восточной границе.