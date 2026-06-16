Москва16 июнВести.Суд Финляндии все еще не определил дату начала судебного процесса в отношении капитана судна Fitburg, имеющего российское гражданство.
Об этом сообщает РИА Новости. Прокуратура страны накануне предъявила обвинение капитану якобы в связи с повреждением подводных кабелей в Финском заливе.
Дело передается на рассмотрение окружного суда Хельсинки. Срок начала процесса пока не определензаявили журналистам в посольстве РФ в Хельсинки
Ранее правительство Финляндии продлило срок действия решения о закрытии пограничных пунктов на восточной границе.