Глава финского МИД Валтонен: время для переговоров с Россией еще не пришло

Глава МИД Финляндии заявила, что время для переговоров с РФ еще не пришло Глава финского МИД Валтонен: время для переговоров с Россией еще не пришло

Москва28 июн Вести.Время для переговоров между политиками России и Евросоюза еще не пришло, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

На прошлой неделе она уже говорила, что переговоры с Россией преждевременны, и европейским партнерам сначала надо согласовать свои цели.

Глава финского МИД рассказала FAZ, что поддерживает подготовку контактов на официальном уровне между Евросоюзом и Россией по украинскому конфликту.

Я считаю нормальным, что на официальном уровне готовятся переговоры. Однако для переговоров между политиками время еще не пришло отметила Валтонен

Она отреагировала на критику в адрес главы Евросовета Антониу Кошты со стороны представителей ЕС за контакты с Россией. По словам руководителя финского внешнеполитического ведомства, "нет ничего плохого в том, что в Европе собираются группы, которые размышляют о дальнейших шагах в контексте переговоров" об урегулировании конфликта на Украине.

Главное, не должно создаваться впечатления, будто мы в Европе отчаянно ищем переговоров, чтобы добиться мира любой ценой и на любых условиях. Мы не нейтральный посредник. добавила Валтонен

Дипломат подчеркнула, что Европа продолжает оказывать поддержку Украине, а для этого, по ее словам, европейское сообщество должно выступать в наилучшем свете.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские лидеры пытаются "просунуть физиономию" в переговоры по урегулированию украинского конфликта и диктовать свои условия.