Финский премьер поддержал диалог с Россией вопреки критике Латвии HS: премьер-министр Финляндии поддержал позицию Кошты по переговорам с Россией

Москва20 июн Вести.Глава кабинета министров Финляндии Петтери Орпо заочно поспорил с латвийским коллегой Андрисом Кулбергсом из-за позиции главы Евросовета Антониу Кошты по переговорам с Россией. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что в ходе своего выступления Орпо отказался критиковать Кошту и заочно оспорил слова выступавшего до него Кулбергса о якобы ненужности поддержания дипломатических каналов с Россией.

Я понимаю критику, но, с другой стороны, я также понимаю, что хорошо иметь открытый дипломатический канал сказал Орпо

По словам финского премьера, он получил информацию о разговоре Кошты с российской стороной уже постфактум. Как подчеркнул Орпо, глава Евросовета заверил его, что никаких конкретных переговоров не проводилось.

Мы не заманиваем Россию за стол переговоров, и не Европе решать, начинать ли переговоры подытожил политик

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС пока не считает момент подходящим для начала переговоров с Россией, но нуждается в установлении прямых дипломатических контактов.