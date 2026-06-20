Москва20 июнВести.Глава кабинета министров Финляндии Петтери Орпо заочно поспорил с латвийским коллегой Андрисом Кулбергсом из-за позиции главы Евросовета Антониу Кошты по переговорам с Россией. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.
Отмечается, что в ходе своего выступления Орпо отказался критиковать Кошту и заочно оспорил слова выступавшего до него Кулбергса о якобы ненужности поддержания дипломатических каналов с Россией.
Я понимаю критику, но, с другой стороны, я также понимаю, что хорошо иметь открытый дипломатический каналсказал Орпо
По словам финского премьера, он получил информацию о разговоре Кошты с российской стороной уже постфактум. Как подчеркнул Орпо, глава Евросовета заверил его, что никаких конкретных переговоров не проводилось.
Мы не заманиваем Россию за стол переговоров, и не Европе решать, начинать ли переговорыподытожил политик
Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС пока не считает момент подходящим для начала переговоров с Россией, но нуждается в установлении прямых дипломатических контактов.