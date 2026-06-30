Глава МИД Финляндии: ЕС не должен стремиться к нейтралитету в отношении Украины

Глава МИД Финляндии: ЕС не должен сохранять нейтралитет между Москвой и Киевом Глава МИД Финляндии: ЕС не должен стремиться к нейтралитету в отношении Украины

Москва30 июн Вести.Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что Евросоюз не должен отчаянно стремиться к миру на Украине и оставаться нейтральным посредником в конфликте между Москвой и Киевом. Об этом Валтонен заявила в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий. Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину. Для этого Европа должна быть представлена наилучшим образом сказала она

Ранее Валтонен заявила, что время для переговоров между политиками России и Евросоюза еще не пришло.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила ранее, что лидеры стран ЕС пытаются "просунуть физиономию" в переговоры по урегулированию конфликта на Украине и диктовать свои условия.