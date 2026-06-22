Глава МИД Финляндии: ЕС сильно продвинулся в вопросе переговоров с Россией

В МИД Финляндии заявили, что ЕС далеко продвинулся в вопросе диалога с Россией Глава МИД Финляндии: ЕС сильно продвинулся в вопросе переговоров с Россией

Москва22 июн Вести.Евросоюз "далеко продвинулся" в вопросе возможного диалога с Россией. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

По ее словам, которые приводит телерадиовещатель Yle, Евросоюзу важно согласовать цели и дальнейшие действия в этом вопросе.

Мы уже довольно далеко продвинулись в этом вопросе (переговоров с РФ – прим. ред.) сказала Валтонен

19 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине.