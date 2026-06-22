Москва22 июнВести.Евросоюз "далеко продвинулся" в вопросе возможного диалога с Россией. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
По ее словам, которые приводит телерадиовещатель Yle, Евросоюзу важно согласовать цели и дальнейшие действия в этом вопросе.
Мы уже довольно далеко продвинулись в этом вопросе (переговоров с РФ – прим. ред.)сказала Валтонен
19 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине.