Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись со Шпицбергена в РФ

Норвегия вернула пассажиров и часть экипажа "Профессора Молчанова" в Россию Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" вернулись со Шпицбергена в РФ

Москва8 сен Вести.Пассажиры и часть членов экипажа арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию, сообщило агентство ТАСС.

Доставка соотечественников на родину самолетом и водным транспортом была организована трестом "Арктикуголь" совместно с МИД РФ, Минвостокразвития РФ и конторой губернатора Шпицбергена.

После прохождения необходимых пограничных процедур все пассажиры находятся на территории РФ и направляются в Мурманск говорится в сообщении

Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что Россия находится в постоянном контакте с послом РФ в Норвегии в связи с ситуацией вокруг ареста судна "Профессор Молчанов".

"Профессор Молчанов" был арестован властями Норвегии 2 сентября на острове Шпицбергене, поводом стало заявление украинской компании "Нафтогаз". МИД России подчеркнул, что Москва сделает все возможное для обеспечения безопасности россиян на борту судна.