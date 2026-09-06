Москва6 сен Вести.Пассажиры российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" пребывают в комфортных условиях. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в комментарии "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

О задержании российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" стало известно 2 сентября. По имеющимся данным, норвежские власти арестовали его на Шпицбергене по заявлению украинской компании "Нафтогаз".

На борту судна находились сотрудники "Арктикуголь", ученые, пассажиры, в том числе есть и несовершеннолетние. И для нас сейчас самая главная задача – сделать их пребывание в Баренцбурге максимально комфортным. Они размещены в гостинице "Арктикугля" в поселке Баренцбург. Есть горячее питание, есть медицинский стационар, созданы все условия, чтобы их, надеюсь, непродолжительное пребывание было максимально комфортным сообщил Корчунов

Посол также отметил, что на данный момент важно определиться с форматом возвращения граждан в Россию.

Важно в ближайшие день-два определиться с наиболее оптимальной, безопасной, комфортной для наших граждан схемой, вариантом возвращения на родину. Я думаю, что мы это решим отметил Корчунов

Ранее Николай Корчунов заявил, что российское диппредставительство в Норвегии квалифицирует арест судна как политически мотивированное нарушение международного права.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что для обеспечения безопасности граждан России, которые находятся на борту научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", будет сделано все.