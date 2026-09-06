Москва6 сен Вести.Арест российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген был скоординированной акцией. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в комментарии "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Обращает на себя внимание деталь - дата вынесения окружным судом постановления об аресте судна "Профессор Молчанов". Это произошло буквально накануне захода судна в порт Баренцбург. А обнародовано постановление было именно тогда, когда он зашел в порт, пришвартовался и стоял на стоянке. Это, конечно, не может не указывать на скоординированный и преднамеренный характер этой недружественной акции сказал дипломат

При этом, заметил Корчунов, норвежская исполнительная власть заявляет о своей непричастности к аресту судна, ссылаясь на то, что все случилось именно из-за решения местного суда, принятого на основе иска украинской компании "Нафтогаз".

Очень сложно отделить это дело от откровенно проукраинской позиции Норвегии, которая активно накачивает киевский режим вооружениями, боеприпасами, которые используются, в том числе для террористических атак против российских гражданских объектов сказал посол РФ

Президент России квалифицировал действия Норвегии как акт государственного терроризма.