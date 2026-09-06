Посол РФ: Норвегия рискует подорвать свой суверенитет на Шпицбергене Посол Корчунов: норвежский суверенитет на Шпицбергене может ставиться под вопрос

Москва6 сен Вести.Норвегия рискует подорвать свой суверенитет на архипелаге Шпицберген, из-за пренебрежения выполнения условий договора об использовании территории от 1920 года. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Посол прокомментировал арест российского исследовательского судна "Профессор Молчанов" в порту норвежского Баренцбурга. Он ответил на вопрос, какое значение будет иметь это решение в контексте дальнейшей политики властей и ответа России.

Я бы, наверное, сказал, что принципиально важное значение будет иметь тот факт, будет ли процесс эрозии выполнения договора о Шпицбергене происходить дальше или все-таки мы увидим соответствующие изменения, поскольку невыполнение положений этого соглашения, прежде всего, размывает норвежский суверенитет над территорией, поэтому это принципиально важное значение и для Норвегии отметил дипломат

Он подчеркнул, что защита России как ответчика по этому делу в норвежском суде основывается, прежде всего, на закреплении в международном праве особого статуса Шпицбергена, который вытекает из договора 1920 года.

Но поскольку Норвегия частично распространила на архипелаг те ограничения, которые вытекают из санкционных пакетов Европейского союза, к которым она присоединялась, которые серьезно нарушили логистику снабжения наших поселков, определенная эрозия налицо. Но есть и понимание норвежской стороны, что тем самым под сомнение и под вопрос будет ставиться, норвежский суверенитет над архипелагом, который предполагает добросовестное, ответственное выполнение положений Договора о Шпицбергене 1920 года сказал Корчунов

О задержании российского научно-исследовательского судна стало известно 2 сентября. По имеющимся данным, норвежские власти арестовали его на Шпицбергене по заявлению украинской компании "Нафтогаз".

В МИД Норвегии заявили, что власти страны окажут необходимую помощь россиянам на Шпицбергене. В российском МИД также заверили, что сделают все для безопасности россиян с "Профессора Молчанова".