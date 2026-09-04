Захарова: для безопасности россиян с "Профессора Молчанова" будет сделано все

Захарова: будет сделано все для безопасности россиян с "Профессора Молчанова" Захарова: для безопасности россиян с "Профессора Молчанова" будет сделано все

Москва4 сен Вести.Для обеспечения безопасности граждан России, которые находятся на борту арестованного властями Норвегии научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", будет сделано все. Об этом KP.RU заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Наши дипломаты на месте продолжают работать по оказанию содействия нашим гражданам​​​. Я не буду раскрывать детали. Могу сказать, что эта работа не прекращается, и могу заверить, что будет сделано все для обеспечения безопасности российских граждан сказала она

Дипломат указала, что сразу после случившегося посол Норвегии был вызван в МИД России, где ему заявили протест и выдвинули требования о конкретных шагах по урегулированию. Захарова назвала произошедшее очередным беззаконным действием западных государств в морских делах.

О задержании российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" стало известно 2 сентября. По имеющимся данным, норвежские власти арестовали его на Шпицбергене по заявлению украинской компании "Нафтогаз".

Как заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов, российское диппредставительство в Норвегии квалифицирует произошедшее как политически мотивированное нарушение международного права.