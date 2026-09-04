Норвегия окажет помощь россиянам на Шпицбергене после ареста судна Норвегия поможет россиянам после ареста "Профессора Молчанова"

Москва4 сен Вести.Норвегия окажет необходимую помощь россиянам на Шпицбергене, оказавшимся в сложной ситуации после ареста российского судна "Профессор Молчанов". Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны, передает Reuters.

Норвежские власти делают все возможное для защиты российских граждан, которые сейчас оказались в сложной ситуации на Шпицбергене завили в МИД Норвегии

О задержании российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" стало известно 2 сентября. По имеющимся данным, норвежские власти арестовали его на Шпицбергене по заявлению украинской компании "Нафтогаз".

3 сентября Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии в Москве Хейди Олуфсен и заявило ей решительный протест в связи с арестом российского научно-исследовательского судна.

Как заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов, российское диппредставительство в Норвегии квалифицирует произошедшее как политически мотивированное нарушение международного права.

Москва потребовала от Осло снять арест и соблюдать международные обязательства. Экипажу и пассажирам судна оказывают консульскую помощь.