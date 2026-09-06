Москва6 сен Вести.Трест "Арктикуголь" занялся оценкой ущерба и последствий ареста норвежскими властями научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", сообщила ИС "Вести" помощник генерального директора российской организации Дарья Слюняева.

"Артикуголь" обеспечивает пребывание ученых на Шпицбергене и помогает реализовывать их программы.

В настоящее время трест "Арктикуголь" оценивает ущерб и последствия от задержания судна, а также выполняет задачи по обеспечению пребывания гостей и выполнению их программы проинформировала Слюняева

О задержании российского судна стало известно 2 сентября. По имеющимся данным, норвежские власти арестовали его на Шпицбергене по заявлению украинской компании "Нафтогаз". В МИД РФ заявили, что со стороны России будет сделано все для безопасности россиян с "Профессора Молчанова".

Москва потребовала от Осло безусловно соблюдать нормы международного права, включая положения и дух Договора о Шпицбергене. Отмечалось, что действия Норвегии направлены на ограничение законного российского присутствия на архипелаге Шпицберген.