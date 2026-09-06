Участник экспедиции РГО об аресте судна: не вижу причин для беспокойства

Член экспедиции РГО выразил уверенность, что их не бросят на Шпицбергене Участник экспедиции РГО об аресте судна: не вижу причин для беспокойства

Москва6 сен Вести.Участник экспедиции Русского географического общества (РГО) на Шпицбергене Егор Шевяков уверен, что людей, попавших в непростую ситуацию после ареста судна "Профессор Молчанов", удастся эвакуировать без проблем.

О задержании российского научно-исследовательского судна стало известно 2 сентября. По имеющимся данным, норвежские власти арестовали его на Шпицбергене по заявлению украинской компании "Нафтогаз".

Я уверен, что нас тут не оставят. Естественно, найдут способ, как нас эвакуировать, вывести. Поэтому пока я не вижу причин для беспокойства сказал Шевяков археолог

В МИД Норвегии заявили, что власти страны окажут необходимую помощь россиянам на Шпицбергене. В российском МИД также заверили, что сделают все для безопасности россиян с "Профессора Молчанова".