Москва6 сенВести.Участник экспедиции Русского географического общества (РГО) на Шпицбергене Егор Шевяков уверен, что людей, попавших в непростую ситуацию после ареста судна "Профессор Молчанов", удастся эвакуировать без проблем.
О задержании российского научно-исследовательского судна стало известно 2 сентября. По имеющимся данным, норвежские власти арестовали его на Шпицбергене по заявлению украинской компании "Нафтогаз".
Я уверен, что нас тут не оставят. Естественно, найдут способ, как нас эвакуировать, вывести. Поэтому пока я не вижу причин для беспокойствасказал Шевяковархеолог
В МИД Норвегии заявили, что власти страны окажут необходимую помощь россиянам на Шпицбергене. В российском МИД также заверили, что сделают все для безопасности россиян с "Профессора Молчанова".