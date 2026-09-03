Москва3 сенВести.Прибывшие на Шпицберген российские ученые продолжают исследования в рамках запланированной программы экспедиции, несмотря на арест судна "Профессор Молчанов". Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Дмитрий Акимов.
Корреспондент отметил, что научно-исследовательское судно, на борту которого он оказался, прибыло в Баренцбург с гуманитарной миссией.
Обстановка в Баренцбурге спокойная, потому что каждый из участников экспедиции занят своим делом. Ученые "Русского географического общества" продолжают работу над составлением карты российского присутствия на этой территориирассказал Акимов
Кроме того, в Доме культуры Баренцбурга начался концерт, который проводят студенты Института искусств из Москвы, а современные художники монтируют на территории рудника свои инсталляции и готовятся к открытию выставки первого в истории арктического биеннале.
Никаких изменений не произошло, продолжаем работать. Все в рабочем режиме как происходило, так и происходит, у нас есть план работы, у нас работы выше крыши. Мы в общем-то не замечаем то, что сейчас происходитсказал руководитель экспедиции РГО на Шпицбергене Павел Филин
О задержании российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" стало известно 2 сентября. По имеющимся данным, норвежские власти арестовали его на Шпицбергене по заявлению украинской компании "Нафтогаз".
3 сентября Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии в Москве Хейди Олуфсен и заявило ей решительный протест в связи с арестом российского научно-исследовательского судна.
Как заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов, российское диппредставительство в Норвегии квалифицирует произошедшее как политически мотивированное нарушение международного права.