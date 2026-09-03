Журналист ИС "Вести" рассказал о ситуации на Шпицбергене после ареста судна ИС "Вести": прибывшие на Шпицберген ученые ведут работы, несмотря на арест судна

Москва3 сен Вести.Прибывшие на Шпицберген российские ученые продолжают исследования в рамках запланированной программы экспедиции, несмотря на арест судна "Профессор Молчанов". Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Дмитрий Акимов.

Корреспондент отметил, что научно-исследовательское судно, на борту которого он оказался, прибыло в Баренцбург с гуманитарной миссией.

Обстановка в Баренцбурге спокойная, потому что каждый из участников экспедиции занят своим делом. Ученые "Русского географического общества" продолжают работу над составлением карты российского присутствия на этой территории рассказал Акимов

Кроме того, в Доме культуры Баренцбурга начался концерт, который проводят студенты Института искусств из Москвы, а современные художники монтируют на территории рудника свои инсталляции и готовятся к открытию выставки первого в истории арктического биеннале.

Никаких изменений не произошло, продолжаем работать. Все в рабочем режиме как происходило, так и происходит, у нас есть план работы, у нас работы выше крыши. Мы в общем-то не замечаем то, что сейчас происходит сказал руководитель экспедиции РГО на Шпицбергене Павел Филин

О задержании российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" стало известно 2 сентября. По имеющимся данным, норвежские власти арестовали его на Шпицбергене по заявлению украинской компании "Нафтогаз".

3 сентября Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии в Москве Хейди Олуфсен и заявило ей решительный протест в связи с арестом российского научно-исследовательского судна.

Как заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов, российское диппредставительство в Норвегии квалифицирует произошедшее как политически мотивированное нарушение международного права.