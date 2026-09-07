Чекунков: РФ контактирует с послом по аресту судна на Шпицбергене ежедневно

Чекунков: РФ ежедневно контактирует с послом по аресту судна на Шпицбергене Чекунков: РФ контактирует с послом по аресту судна на Шпицбергене ежедневно

Москва7 сен Вести.Российская сторона находится в ежедневном контакте с послом РФ в Норвегии в связи с ситуацией вокруг ареста российского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, к работе подключились юристы.

Юристы подключились к работе, мы в ежедневном контакте с послом России сказал министр

Ранее стало известно о задержании российского судна. 2 сентября норвежские власти арестовали его на Шпицбергене по заявлению украинской компании "Нафтогаз". В МИД России заявили, что со стороны России будет сделано все для безопасности россиян с "Профессора Молчанова".