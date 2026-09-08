Пассажиры и часть команды "Молчанова" вернулись на Родину Часть команды судна "Профессор Молчанов" и 69 пассажиров вернулись на Родину

Москва8 сен Вести.Сегодня, 8 сентября, на Родину вернулась часть команды научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" вместе с 69 пассажирами. Об обстановке рассказал ИС "Вести" генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов.

Экипаж поддерживает судно на плаву. Судно находится у безопасного причала. Я думаю, что судно благополучно будет высвобождено, и этот экипаж его приведет обратно в Россию сказал он

Неделю назад судно незаконно арестовали власти Норвегии по иску украинского "Нафтогаза". Сейчас оно остается в порту Баренцбург на Шпицбергене. МИД России подчеркнул, что Москва сделает все возможное для обеспечения безопасности россиян на борту судна.