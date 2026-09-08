Москва8 сенВести.Россия продолжит работу по освобождению судна "Профессор Молчанов", незаконно арестованного властями Норвегии. Об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
Как сообщалось, Норвегия вернула часть экипажа "Профессора Молчанова" в Россию.
В таких ситуациях мы руководствуемся простым принципом: своих не бросаем. … Продолжим работу по освобождению судна "Профессор Молчанов", незаконно задержанного норвежскими властямипередает ТАСС слова министра
"Профессор Молчанов" был арестован властями Норвегии 2 сентября на острове Шпицбергене, поводом стало заявление украинской компании "Нафтогаз". МИД России подчеркнул, что Москва сделает все возможное для обеспечения безопасности россиян на борту судна.