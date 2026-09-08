Россия продолжит работу по освобождению судна "Профессор Молчанов" Чекунков: РФ продолжит работу по освобождению судна "Профессор Молчанов"

Москва8 сен Вести.Россия продолжит работу по освобождению судна "Профессор Молчанов", незаконно арестованного властями Норвегии. Об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

Как сообщалось, Норвегия вернула часть экипажа "Профессора Молчанова" в Россию.

В таких ситуациях мы руководствуемся простым принципом: своих не бросаем. … Продолжим работу по освобождению судна "Профессор Молчанов", незаконно задержанного норвежскими властями передает ТАСС слова министра

"Профессор Молчанов" был арестован властями Норвегии 2 сентября на острове Шпицбергене, поводом стало заявление украинской компании "Нафтогаз". МИД России подчеркнул, что Москва сделает все возможное для обеспечения безопасности россиян на борту судна.