Дело о повреждении кабелей в Финском заливе передали в прокуратуру

В Финляндии завершили расследование повреждения кабелей в Финском заливе Дело о повреждении кабелей в Финском заливе передали в прокуратуру

Москва6 июн Вести.Национальное бюро расследований Финляндии завершило расследование инцидента с повреждением подводных кабелей в Финском заливе и передало материалы дела в прокуратуру. Об этом сообщает финское издание Yle.

Речь идет о происшествии, которое произошло в декабре прошлого года и затронуло подводную линию электропередачи EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.

Подозреваемыми по делу остаются четыре человека. После инцидента финская полиция задержала танкер Eagle S, следовавший под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении кабеля. Судно было доставлено в порт Кантвик в муниципалитете Киркконумми.

По данным издания, в отношении трех фигурантов расследования продолжает действовать запрет на передвижение. При этом полиция не раскрывает их гражданство.

Ранее сообщалось, что в состав экипажа судна входили граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.