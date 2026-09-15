Москва15 сен Вести.Российский фрегат якобы выпустил две сигнальные ракеты в направлении датского военного вертолета у побережья острова Фальстер недалеко от Гедсера. Об этом сообщили Вооруженные силы Дании, не приводя доказательств произошедшему.

По данным издания Politico, датский вертолет проводил плановую съемку российского корабля, когда с борта фрегата были запущены ракеты, одна из которых прошла на небольшом расстоянии от летательного аппарата.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала произошедшее актом гибридного давления, призванным запугать евросоюзников.

В связи с инцидентом МИД Дании вызвал посла РФ в Копенгагене для дачи объяснений. Российский посол Владимир Барбин полностью отверг предъявленные обвинения. В Москве назвали претензии датчан провокацией.