Песков не стал комментировать инцидент с кораблем в Дании и вызовом посла России

"Я не владею деталями": Песков ответил на вызов посла РФ в МИД Дании Песков не стал комментировать инцидент с кораблем в Дании и вызовом посла России

Москва15 сен Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вызов российского посла в МИД Дании из-за инцидента в международных водах Балтийского моря с российским кораблем.

Издание Politico ранее сообщило, что российский фрегат якобы выпустил две сигнальные ракеты в направлении датского военного вертолета у побережья острова Фальстер недалеко от Гедсера. Об этом сообщили Вооруженные силы Дании, при этом они не привели никаких доказательств случившегося. Датское военное ведомство при этом сообщило, что вертолет ВВС Дании вел "плановую съемку" российского судна.

Нет, у меня нет никакого комментария, я не владею деталями этого сказал Песков журналистам

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва изучит обстоятельства с инцидентом вокруг российского фрегата. При этом он подчеркнул, что это не первый случай опасных маневров со стороны Дании вблизи российских судов. Его слова во вторник приводит посольство Дании.