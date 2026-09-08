Песков: РФ открыта к консультациям с Норвегией по безопасности на море

Песков заявил о готовности РФ обсудить с Осло предотвращение инцидентов на море Песков: РФ открыта к консультациям с Норвегией по безопасности на море

Москва8 сен Вести.Россия готова к диалогу с Норвегией по вопросам безопасности на море и консультациям по предотвращению возможных инцидентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он ответил на вопрос о готовности Москвы к подобному взаимодействию с Осло. Песков подчеркнул, что российская сторона не выступала за прекращение контактов.

Россия открыта для диалога, Россия открыта для любых консультаций. Мы никогда не были сторонниками сворачивания двусторонних отношений отметил Песков

Ранее представитель Вооруженных сил Норвегии Руне Хаарстад сообщил, что королевство планирует провести переговоры с Россией по предотвращению инцидентов на море в ноябре или декабре. Ответственным за встречу назначен штаб ВС Норвегии.