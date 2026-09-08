Москва8 сен Вести.Предложение Норвегии провести переговоры с Россией по безопасности на море является ширмой для попытки эскалации. Об этом заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Фатигаров.

В беседе с MK.RU он прокомментировал заявление пресс-секретаря объединенного штаба вооруженных сил королевства Руне Хаарстада. В Осло хотят провести переговоры с Москвой в ноябре или декабре 2026 года.

Норвегия получила команду от своих старших партнеров, что называется, "замылить нам глаза". Озвучиваются сообщения о намерении обсудить с Россией вопросы безопасности на море, о намерении провести встречи между пограничниками… То есть проводят учения около границ России, да еще и по агрессивному сценарию, но тут же дают понять, что не создают в регионе никакой напряженности. Это только слова, но оценивать нужно по делам считает Фатигаров

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов указал на то, что Норвегия усиливает свое военное присутствие на границе с РФ. В зоне досягаемости вооружения страны НАТО окажутся Северный флот и стратегические объекты России на Кольском полуострове.