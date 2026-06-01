Париж интересуют норвежские разведданные о ядерных силах РФ Посольство РФ: Францию интересуют разведданные Норвегии о ядерных силах России

Москва1 июн Вести.Франция стремится получить доступ к норвежским разведывательным данным о военной деятельности Вооруженных сил (ВС) РФ и российских силах ядерного сдерживания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Осло

Поводом для заявления дипмиссии стало соглашение об усилении обмена разведывательными данными, которое Норвегия и Франция заключили ранее.

Наибольший интерес для Парижа представляет, очевидно, собираемая норвежцами в интересах НАТО информация о военной деятельности ВС России в высоких широтах и отечественных силах ядерного сдерживания, которым Осло в последнее время уделяет чрезмерное внимание. сказал собеседник агентства в российском посольстве

В дипмисии подчеркнули, что это указывает на "антироссийскую направленность французской инициативы".

27 мая премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о присоединении Норвегии к французской ядерной инициативе.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон провозгласил эпоху "продвинутого ядерного сдерживания" – новая "доктрина" предусматривает участие европейских партнеров Франции в вопросах организации ядерного вооружения. Согласно объявленному подходу, Париж собирается увеличить запас ядерных боеголовок.

Как заявлял эксперт Василий Дандыкин в разговоре с ИС "Вести", присоединение Норвегии к французскому ядерному зонтику создает прямой вызов для России.

Посольство РФ в Осло, в свою очередь, отмечало, что ядерные миссии НАТО в Европе подрывают режим Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Североатлантический альянс тем временем наращивает военное присутствие в Арктике – регионе, который Россия рассматривает как зону своих стратегических интересов.