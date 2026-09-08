Норвегия собирается провести с Россией переговоры по безопасности на море

Норвегия намерена провести с Россией переговоры по безопасности в море Норвегия собирается провести с Россией переговоры по безопасности на море

Москва8 сен Вести.Норвегия намерена до конца 2026 года года провести с Россией переговоры по предотвращению происшествий в открытом море, заявил представитель Вооруженных сил (ВС) Норвегии Руне Хаарстад в беседе с "Известиями".

Штаб ВС Норвегии назначен ответственным за проведение переговоров.

В ноябре или декабре мы намерены провести встречу с российской стороной в рамках протокола INCSEA приводят "Известия" слова Хаарстада

Представители Норвегии собираются также провести встречу с российскими пограничниками и береговой охраной.

Посол России в Норвегии Николай Корчунов рассказал, что норвежская сторона разместила артиллерийский дивизион в составе четырех самоходных артиллерийских установок (САУ) К9 недалеко от границы с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военное строительство Норвегии в приграничных с Россией районах представляет угрозу для российской безопасности и может стать основанием для ответных мер со стороны Москвы.