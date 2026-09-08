Москва8 сенВести.Норвегия намерена до конца 2026 года года провести с Россией переговоры по предотвращению происшествий в открытом море, заявил представитель Вооруженных сил (ВС) Норвегии Руне Хаарстад в беседе с "Известиями".
Штаб ВС Норвегии назначен ответственным за проведение переговоров.
В ноябре или декабре мы намерены провести встречу с российской стороной в рамках протокола INCSEAприводят "Известия" слова Хаарстада
Представители Норвегии собираются также провести встречу с российскими пограничниками и береговой охраной.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов рассказал, что норвежская сторона разместила артиллерийский дивизион в составе четырех самоходных артиллерийских установок (САУ) К9 недалеко от границы с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военное строительство Норвегии в приграничных с Россией районах представляет угрозу для российской безопасности и может стать основанием для ответных мер со стороны Москвы.