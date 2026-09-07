Песков назвал военное строительство Норвегии у границ РФ угрозой безопасности Песков: военное строительство Норвегии на границе с РФ потребует ответных мер

Москва7 сен Вести.Военное строительство Норвегии в приграничных с Россией районах представляет угрозу безопасности РФ и может стать основанием для ответных мер со стороны Москвы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что речь идет о действиях, направленных против России. По словам Пескова, дополнительные меры для обеспечения безопасности находятся в ведении Министерства обороны и других соответствующих служб.

Безусловно, такое военное строительство, которое имеет свою направленность на нашу страну – Российскую Федерацию – не может не восприниматься как угроза безопасности России. И это является поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению нашей безопасности подчеркнул пресс-секретарь

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил, что наращивание военного потенциала Норвегии не сходится с заявлениями об отсутствии прямой угрозы от РФ. По его мнению, подобные действия направлены на поддержание курса на военную "накачку" северных регионов.