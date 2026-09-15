Москва15 сен Вести.Россия изучит обстоятельства, связанные с инцидентом в Балтийском море с датским вертолетом, Москва направила предупреждение Копенгагену из-за опасных маневров вертолета, заявил российский посол в Дании Владимир Барбин.

Издание Politico ранее со ссылкой на военных Дании сообщало, что российский фрегат якобы выпустил две сигнальные ракеты в направлении датского военного вертолета у побережья острова Фальстер. Вертолет якобы вел "плановую съемку" фрегата.

Российская сторона внимательно изучит все обстоятельства произошедшего сообщил посол РИА Новости

Он уточнил, что вертолеты датских ВВС не впервые совершают опасные маневры близ российских военных кораблей.

Потребовал от датской стороны принятия необходимых мер с тем, чтобы исключить повторения подобных инцидентов в будущем, и вручил соответствующую ноту отметил агентству Барбин

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о вызове посла РФ из-за якобы выпуска "ложных тепловых целей" по датскому вертолету. Каких-либо доказательств датский МИД и военные не привели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вызов российского посла.