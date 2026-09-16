В Минобороны РФ объяснили действия корвета в инциденте с датским вертолетом

Корвет ВМФ РФ выпустил сигнальные ракеты из-за сближения с датским вертолетом В Минобороны РФ объяснили действия корвета в инциденте с датским вертолетом

Москва16 сен Вести.Корвет "Сообразительный" Балтийского флота России выпустил две красные сигнальные световые ракеты в сторону датского вертолета с целью предотвращения провокации, заявили в Минобороны РФ.

14 сентября в 14.22 выполнявшее задачи в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря корвет обнаружил воздушную цель. Она была идентифицирована как вертолет типа Fennec ВВС Дании.

Вертолет следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем. На вызовы по международному каналу ответа не было.

С целью предотвращения провокации датского вертолета командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты говорится в сообщении

После того, как сигнальные ракеты были выпущены, датский вертолет покинул район нахождения российского корвета.

Ранее Дания обвинила Россию в стрельбе по военному вертолету в международных водах "во время плановой фотосъемки" российского боевого корабля. В МИД Дании был вызван посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. Он полностью отверг предъявленные обвинения. Действия датчан Москва назвала провокацией.

Копенгагену было направлено предупреждение из-за опасных маневров вертолета.