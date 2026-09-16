Москва16 сенВести.Корвет "Сообразительный" Балтийского флота России выпустил две красные сигнальные световые ракеты в сторону датского вертолета с целью предотвращения провокации, заявили в Минобороны РФ.
14 сентября в 14.22 выполнявшее задачи в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря корвет обнаружил воздушную цель. Она была идентифицирована как вертолет типа Fennec ВВС Дании.
Вертолет следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем. На вызовы по международному каналу ответа не было.
С целью предотвращения провокации датского вертолета командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракетыговорится в сообщении
После того, как сигнальные ракеты были выпущены, датский вертолет покинул район нахождения российского корвета.
Ранее Дания обвинила Россию в стрельбе по военному вертолету в международных водах "во время плановой фотосъемки" российского боевого корабля. В МИД Дании был вызван посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. Он полностью отверг предъявленные обвинения. Действия датчан Москва назвала провокацией.
Копенгагену было направлено предупреждение из-за опасных маневров вертолета.