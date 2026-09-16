МО РФ наградило капитана корвета за действия в ситуации с датским вертолетом МО РФ: командир корвета "Сообразительный" награжден за предотвращение провокации

Москва16 сен Вести.Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов наградил командира корвета "Сообразительный" Балтийского флота медалью "За боевые отличия". Как сообщили в Минобороны России, награда вручена за грамотные и решительные действия при предотвращении провокации со стороны вертолета ВВС Дании в Балтийском море.

Инцидент произошел 14 сентября. Корвет "Сообразительный" выполнял задачи в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря, когда обнаружил воздушную цель. Ею оказался вертолет типа Fennec ВВС Дании, следовавший курсом на сближение с российским боевым кораблем. На вызовы по международному каналу связи пилот не отвечал.

С целью предотвращения провокации командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты. После этого вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля.