NBC: заключенная из камеры смертников в США выжила после смертной казни

"Все еще жива и храпит": смертная казнь женщины в Теннесси провалилась NBC: заключенная из камеры смертников в США выжила после смертной казни

Москва1 окт Вести.Американка, 50-летняя Криста Пайк, которая должна была стать первой за 200 лет женщиной, казненной в штате Теннесси, выжила после исполнения смертного приговора. Об этом сообщает NBC News.

Криста Пайк – единственная женщина в штате, приговоренная к смертной казни. Она была осуждена за убийство одноклассника в 1995 году, когда ей было 18 лет. 29 сентября судебные власти Теннесси постановили привести смертный приговор в исполнение.

Женщину должны были казнить при помощи специальных инъекций. Журналисты, которые присутствовали на казни, рассказывают, что Пайк постоянно жаловалась на боль и дергала ногами, сбивая простыни.

Исполнители ввели оба шприца со смертельными инъекциями, а Пайк все еще жива и храпит сообщил телеканал

Представитель департамента исправительных учреждений заявил, что исполнители следовали каждому этапу протокола проведения смертной казни. Кроме того, по его словам, "химическое вещество, используемое для смертельной инъекции, всегда было эффективным".

Ранее сообщалось, что в американском штате Юта суд освободил 71-летнего мужчину после 41 года заключения после того, как ДНК-тест подтвердил его невиновность. Мужчина был приговорен к смертной казни.