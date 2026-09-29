Москва29 сенВести.В американском штате Юта суд распорядился освободить 71-летнего мужчину после 41 года заключения после того, как ДНК-тест подтвердил его невиновность. Об этом пишет CBS News.
Уточняется, что мужчина уже был приговорен к смертной казни после того, как присяжные признали его виновным в убийстве.
Дело не только в том, чтобы отпустить его. Его освобождают с 41 годом травмы, полученной под влиянием государства, и это окажет на него очень реальное воздействиеприводит издание слова адвоката мужчины Нила Гамильтона
Подчеркивается, что до этого уже проводились два ДНК-теста, которые не подтвердили связь обвиняемого, однако суд присяжных все равно признал мужчину виновным.
25 июля сообщалось, что бугурусланского маньяка, который убивал женщин в Оренбургской области в середине "нулевых", вычислили благодаря анализу фенотипа. Этот метод позволил установить насильника, на след которого не могли выйти годами.