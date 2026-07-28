Девяткин: мы можем установить родственников по анализу ДНК до 10 поколений назад Генетик рассекретил, до какого поколения можно установить своих предков по ДНК

Москва28 июл Вести.По анализу ДНК можно установить своих предков максимум до 10 поколений назад. Об этом ИС "Вести" сообщил генетик, научный сотрудник лаборатории постгеномных технологий Научно-исследовательского института медицины труда им. Н.Ф. Измерова Андрей Девяткин.

По его словам, проследить еще дальше вглубь веков предков конкретного человека значительно сложнее, поскольку результаты теста будут "очень размытыми". Ученый также назвал ключевую роль генетических тестов.

Максимум, что мы можем узнать, если есть какой-то достоверный потомок знаменитых людей, которые жили относительно недавно, то, возможно, вот кусочек его ДНК был унаследован от этого потомка. По поводу дворян, которые жили в XIX веке, это в целом не так давно прошло, ну поколений 10, то есть как раз можно что-то нащупать. Ключевая, наверное, роль вот текущих генетических тестов с точки зрения здоровья — это определить предрасположенности к тому, что можно предотвратить заявил Девяткин

Ранее канадская журналистка Кристина Хагер решила проверить три частных компании, проводящие ДНК-тесты домашних питомцев. Вместо проб животного она отправила на анализ свои биоматериалы. В двух фирмах мазки со слизистой рта журналистки Кристины Хагер идентифицировать не смогли. Однако компания My Dog из Торонто прислала результаты проведенного теста по определению породы домашнего питомца. Из полученного результата ДНК-тестирования женщина неожиданно узнала, что она на 40% аляскинский маламут, на 35% шарпей и на 25% лабрадор.