Москва15 июлВести.Начальные сведения о своей родословной можно собрать самостоятельно, а для получения более подробной информации необходимо обратиться в архивы. Об этом ИС "Вести" заявил историк, основатель и руководитель генеалогического центра Павел Овчинников.
По его словам, самостоятельно можно узнать историю своей семьи и ближайших родственников.
Потом что-то можно найти по советскому периоду, например, по участникам Великой Отечественной войны. Можно сделать запросы в ЗАГС, … где есть единая база по всем по всем данным живущих, живших людей с 1925 года по настоящее время. Вот это те шаги, которые обычно делают люди самостоятельно. А дальше уже нужно обращаться в архивы. То есть, если нужно уйти глубже, то надо идти в архивысказал эксперт
Также он добавил, что какая-то часть информации, 2-3-5% документов архивов уже оцифрована.
Что-то можно найти через некоторые ресурсы, я не хочу их называть, … Что-то можно найти на сайте самого архива. … При всей глубине оцифровки и все усилия, которые сейчас предполагаются, скорее всего, с 90-процентной вероятностью все равно придется либо ногами идти в архив, получить уточняющие данные, либо писать запрос, если архив отвечает на запросы. Но это тоже бывает не всегдаотметил эксперт
Ранее режиссер сериала "Бригада", сценарист, продюсер Алексей Сидоров рассказал, что разузнал 500-летнюю родословную своей семьи.