Россиянам рассказали, как составить свое родословное древо Эксперт рассказал, что нужно сделать для составления родословного древа

Москва15 июл Вести.Начальные сведения о своей родословной можно собрать самостоятельно, а для получения более подробной информации необходимо обратиться в архивы. Об этом ИС "Вести" заявил историк, основатель и руководитель генеалогического центра Павел Овчинников.

По его словам, самостоятельно можно узнать историю своей семьи и ближайших родственников.

Потом что-то можно найти по советскому периоду, например, по участникам Великой Отечественной войны. Можно сделать запросы в ЗАГС, … где есть единая база по всем по всем данным живущих, живших людей с 1925 года по настоящее время. Вот это те шаги, которые обычно делают люди самостоятельно. А дальше уже нужно обращаться в архивы. То есть, если нужно уйти глубже, то надо идти в архивы сказал эксперт

Также он добавил, что какая-то часть информации, 2-3-5% документов архивов уже оцифрована.

Что-то можно найти через некоторые ресурсы, я не хочу их называть, … Что-то можно найти на сайте самого архива. … При всей глубине оцифровки и все усилия, которые сейчас предполагаются, скорее всего, с 90-процентной вероятностью все равно придется либо ногами идти в архив, получить уточняющие данные, либо писать запрос, если архив отвечает на запросы. Но это тоже бывает не всегда отметил эксперт

Ранее режиссер сериала "Бригада", сценарист, продюсер Алексей Сидоров рассказал, что разузнал 500-летнюю родословную своей семьи.