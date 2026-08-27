Москва27 авг Вести.Маньяк Виталий Манишин, осужденный на 25 лет за убийство 11 женщин, подал кассационную жалобу на свой приговор с просьбой об оправдании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Отмечается, что жалоба поступила 27 августа в Калманский районный суд.

В жалобе Манишин В.Е. указал на свою невиновность в совершении инкриминированных ему преступлений, обратился к суду кассационной инстанции с просьбой об оправдании сказано в сообщении

Манишину вынесли приговор 1 октября 2025 года. Его признали в убийстве 11 женщин в период с 1989 по 2000 годы. В числе его жертв пять девушек-абитуриенток и мать одной из них. Его приговорили к 25 годам лишения свободы, с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остальной срок в колонии.