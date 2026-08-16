С новосибирского маньяка взыскивают более 1,2 млн рублей Приставы взыскивают с новосибирского серийного убийцы более 1,2 млн рублей

Москва16 авг Вести.Судебные приставы взыскивают с Алексея Иванова, осужденного за серию жестоких убийств в Новосибирской области, более 1,2 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Иванов в 2015 году расправился с четырьмя женщинами. Он представлялся им таксистом и предлагал подвезти. После этого он вез своих жертв в лес, где убивал, а тела сжигал и закапывал останки. В 2016 году его приговорили к пожизненному лишению свободы.

В отношении Иванова с 2021 года было возбуждено три исполнительных производства. Так, с 2021 года по исполнительному листу, выданному в 2016 году, с него начали взыскивать 916 тысяч рублей "морального вреда как самостоятельного требования" с исполнительским сбором в 68,4 тысячи рублей говорится в публикации

В 2024 году с Иванова начали взыскивать долг по кредитам в размере 261,2 тысячи рублей, а также исполнительский сбор 18 тысяч рублей.