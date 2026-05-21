Москва21 мая Вести.Западные СМИ прозвали каннибала Александра Спесивцева из Новокузнецка "сибирским потрошителем". Об этом пишет KP.RU.

Издание отмечает, что история Спесивцева вызвала небывалый интерес в западных странах. С конца 1996 года в Новокузнецк приезжали репортеры из крупнейших европейских и американских изданий.

В тот год здесь у нас постоянно топталось огромное количество западных съемочных групп. Они снимали, ходили, разговаривали со свидетелями, платили хорошие деньги за интервью приводятся в материале слова новокузнецкого журналиста Ростислава Бардокина

Тем не менее, прозвище "сибирский потрошитель" не прижилось и растворилось во времени, уточняет газета.

По воспоминаниям криминального репортера Михаила Зеленчукова, иностранные журналисты в первую очередь интересовались домом Спесивцева - в его девятиэтажку приводили журналистов из США и Германии.

Спесивцев был осужден в 1999 году за убийство четырех человек. Следствие установило, что мужчина вместе с матерью заманивал к себе детей и женщин, жестоко расправлялся с ними и ел. Матери Спесивцева дали 13 лет лишения свободы.

Позднее выяснилось, что жертв маньяка было гораздо больше. По данным на май 2024 года, он убил и съел 20 человек.