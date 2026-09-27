"Основное условие": почему маньяк Гаськов сможет выйти на свободу через 25 лет Адвокат Груздев: маньяк Гаськов сможет выйти по УДО через 25 лет

Москва27 сен Вести.Алексей Гаськов, обвиняемый в серии убийств и изнасилований, сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении через 25 лет, если суд приговорит его к пожизненному лишению свободы. Об этом РИА Новости заявил адвокат Сергей Груздев.

В случае пожизненного лишения свободы закон РФ предусматривает возможность освобождения условно-досрочно, основное условие - это необходимость отбыть 25 лет лишения свободы. При этом суд учитывает поведение осужденного за три года до даты наступления возможности подать ходатайство на УДО приводит агентство слова своего собеседника

51-летнего Гаськова судят в Московской области. По версии следствия, в 2002 году он изнасиловал и убил 9 девушек и одного мужчину, также он признался в сексуальном преступлении в отношении падчерицы. Предположительно, именно он расправился со студенткой из Перу Каролиной Агнес Сантистебан, которая училась в Московском государственном институте культуры.

Известно, что маньяк уже отбывал наказание в 2007-м за изнасилование 11-летней дочери своей подруги и заражение ее половой инфекцией. Теперь прокуратура просит для него пожизненный срок.