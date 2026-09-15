Москва15 сен Вести.В ходе судебных прений сторона обвинения предложила суду признать Алексея Гаськова виновным в совершении серии убийств и приговорить его к пожизненному лишению свободы, сообщили в прокуратуре Московской области.

Фигуранта обвиняют в том, что с марта по ноябрь 2002 года он насиловал и убивал людей в Москве, Подмосковье и Новосибирской области.

Жертвами злоумышленника стали семь женщин, один мужчина и две 17-летние девушки говорится в заявлении ведомства в MAX

51-летний Гаськов, который уже признал вину и раскаялся, выбирал жертв в парках и других общественных местах, под предлогом знакомства уводил подальше от людей и насиловал, после чего убивал, чтобы скрыть следы преступления.

Кроме того, в 2020 – 2024 годах мужчина насиловал несовершеннолетнюю падчерицу в Бердске Новосибирской области. Волю девочки он подавлял с помощью алкоголя.

Преступления Гаськова удалось раскрыть после того, как его задержали в Новосибирской области по подозрению в совершении другого особо тяжкого преступления.