Житель Москвы отправлен в тюрьму за растление дочери Суд Москвы отправил в тюрьму мужчину, растлевавшего собственную дочь

Москва17 авг Вести.Останкинский суд Москвы приговорил к 15,5 годам колонии строгого режима 54-летнего мужчину, признанного виновным в сексуальном насилии над собственной 12-летней дочерью, а также в организации незаконной миграции. Об этом сообщает МК.RU.

По данным издания, мужчина в течение примерно двух лет совершал в отношении девочки действия сексуального характера. Он мог заходить к дочери в ванную, находясь в состоянии алкогольного опьянения, демонстрировать ей порнографические материалы и совершать непристойные действия в ее присутствии. В случае сопротивления он угрожал выгнать школьницу из дома.

Мать девочки ранее лишили родительских прав, а основную поддержку ребенку оказывала бабушка со стороны отца. После ее смерти в 2023 году ситуация в семье ухудшилась.

В 2025 году девочка рассказала о происходящем своему ровеснику. Он сообщил об этом родителям. Те настояли, чтобы девочка обратилась в правоохранительные органы. После этого школьница и решила заявить в полицию.

Первоначально мужчина признал вину, однако позднее заявил, что его оговорили. Следователи ГСУ СК России по Москве собрали доказательства, подтверждающие обвинения.

Кроме того, правоохранители установили, что мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире гражданку Кыргызстана, с которой ранее работал в пиццерии. По этому эпизоду ему также предъявили обвинение в организации незаконной миграции.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде 15,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.