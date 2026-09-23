В Москве мужчина приговорен к пожизненному сроку за растление детей

В Москве растлевавший детей мужчина получил пожизненный срок В Москве мужчина приговорен к пожизненному сроку за растление детей

Москва23 сен Вести.В Москве суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом в MAX сообщает следком.

41-летний уроженец Краснодарского края признан виновным в насильственных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратных действиях, использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

Как установило следствие, в период с 2014 по 2025 гг. фигурант, проводивший занятия по хореографии, брейкингу и английскому языку, совершал в отношении несовершеннолетних учеников преступления против половой неприкосновенности.

Столичными следователями проведен комплекс необходимых следственных действий. В полном объеме собраны материалы, характеризующие личность фигуранта, допрошено большое количество свидетелей говорится в сообщении

Вина подсудимого полностью изобличена. Пожизненный срок он будет отбывать в исправительной колонии особого режима.