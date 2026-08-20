В Москве приговорили педофила, под видом нудиста растлявшего 10-летнюю девочку MK.RU: в Москве посадили педофила, растлявшего ребенка под видом нудиста

Москва20 авг Вести.Тимирязевский суд Москвы приговорил к 12,5 годам лишения свободы мужчину, который совращал ребенка под видом нудиста и рассылал порнографический контент в социальных сетях, приговорили. Об этом сообщает MK.RU.

Отмечается, что 47-летний москвич часто посещал нудистские пляжи, свингер-вечеринки и регулярно посылал ролики порнографического характера своему другу по интимным встречам* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). На этих кадрах, среди прочего, были сюжеты с участием детей.

Однако, когда его задержали стражи порядка, выяснились и другие факты из его биографии. Так, в 2015 году он, выдавая себя за успешного адвоката, коим не являлся, познакомился с жительницей Нижегородской области, которая переехала к новому другу с двумя дочерями на Дубнинскую улицу Москвы.

Когда младшей из дочерей сожительницы исполнилось 10 лет, педофил стал регулярно появляться перед ней в квартире полностью обнаженным. Он утверждал, что так делают все нудисты, и ничего страшного в этом нет. Обычно эксгибиционист делал это, когда мамы девочки не было дома говорится в сообщении

Девочка не рассказывала этого маме, так как боялась, что отчим выгонит их из квартиры.

Ранее Останкинский суд Москвы приговорил к 15,5 годам колонии строгого режима 54-летнего мужчину, признанного виновным в сексуальном насилии над собственной 12-летней дочерью.