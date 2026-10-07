В Москве суд вынес приговор педофилу-рецидивисту В Москве педофила-рецидивиста приговорили к 29 годам строгого режима

Москва7 окт Вести.В Москве к 29 годам лишения свободы приговорен мужчина, признанный судом виновным в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении несовершеннолетних и изготовлении детской порнографии. Об этом сообщает столичное ГСУ СКР.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 132 УК РФ, ч. 5 ст. 135 УК РФ , пп. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ и пп. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ... С учетом ранее назначенного наказания мужчине окончательно назначено 29 лет лишения свободы в колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, фигурант, ранее судимый за педофилию, переписывался с детьми из СИЗО и колонии, склонял их к "действиям сексуального характера", отправлял порно и использовал для изготовления подобных материалов.